Promozione. Primo ko della stagione: il Montelupo deve cedere al Centro Storico Lebowski

CENTRO STORICO LEBOWSKI: Onori, Sternini, Burchielli, Quadri, Prunecchi, Giuntoli, Bonini, Mazzoli, Ciancaleoni, Calbi, Diaby. A disp. Pagani, Pancani, Mina, Rossi, Urbinati, Tucci, Gualandi, Nicolosi, Magnolfi. All. Miliani

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Sparaciari, Ferrmaca, Corsinovi, Alicontri (60’ Marrazzo), Tremolanti (60’ Ndaw), Caparrini (75’ Beconcini), Masoni (75’ Ulivieri), Torrente, Cerrini (28’ Cintelli). A disp. Boretti, Pucci, Braconi, Sinteregan. All. Lucchesi

Arbitro: Iglio di Pistoia (assistenti Egitto e Giovanili di Arezzo)

Reti: 24’ Ciancaleoni, 77’ Diaby

FIRENZE – Una rete per tempo condanna il Montelupo contro il Centro Storico Lebowski. Un successo meritato da parte dei padroni di casa, che hanno approcciato meglio la gara. Alla prima occasione vanno in vantaggio: corre il 24’, quando sugli sviluppi di un lungo rinvio del portiere Onori, Ciancheloni scappa alle spalle dei due difensori centrali amaranto, sfruttando una spizzata di testa di un compagno, e con un morbido pallonetto scavalca Lensi in uscita. Nella ripresa gli amaranto prendono in mano le redini del gioco, ma mancano di incisività, tanto che l’unica occasione per pareggiare, sebbene clamorosa, arriva al 70’ con il neo entrato Ndaw: punizione di Caparrini e dal limite dell’area piccola il numero 19 montelupino non riesce di testa a spingere la palla in rete. Il gran tiro da fuori di Diaby sotto l’incrocio vale il 2-0 per i fiorentini. Primo ko stagionale per il Montelupo.