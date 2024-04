Promozione, quando mancano quattro giornate al termine. Montagnano da playoff. Laurenzi ora ci crede

Niente più anticipi, la Promozione entra nella concitato finale di stagione. Quattro turni al termine della regular season con l’Affrico ha il primo match ball. I fiorentini di Luca Tognozzi hanno dieci punti di margine sulla Sansovino, seconda con 50 punti. Domenica una vittoria permetterebbe all’Affrico di salire in Eccellenza lasciando alla Sansovino di Enrico Testini l’obbligo a quel punto di blindare contro la Chiantigiana il secondo posto visto che il Grassina (contro il Fiesole) ha solo due lunghezze di ritardo. Ma c’è di più. Proprio il Fiesole che è quinto oggi è fuori dai playoff per la forbice e quindi è chiamato solo a vincere contro il Grassina.

Spettatore interessato il Montagnano che dopo una partenza in salita, l’arrivo di Laurenzi e il mercato invernale, adesso è quarto e certo degli spareggi. Una metamorfosi a tutti gli effetti per i torelli. Sfida con il brivido per il Lucignano che domenica ha visto attivare la forbice e quindi ad oggi sarebbe in Prima categoria. In queste ultime quattro giornate deve mangiare almeno tre punti al Torrita, partendo dal prossimo impegno in casa di un Casentino Academy davvero in forma.