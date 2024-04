Promozione: qui Pietrasanta. Biancocelesti ai ’Giardinetti’ per cogliere altri 3 punti. Contro la forte Lampo da valutare Genovali e Szabo

Trasferta tostissima pure per il Pietrasanta quella in programma in questa quart’ultima giornata della regular season. Alle 15.30 i biancocelesti saranno oggi ospiti della forte Lampo Meridien ai “Giardinetti” di Lamporecchio, dove arbitrerà Giovanni Macca di Pisa, assistito da Clara De Matteis di Empoli e Francesco Ballarino di Firenze.

La Lampo domenica scorsa ha battuto 3-1 il Viareggio riaprendo di fatto il campionato al vertice. I “brigidini“ di Federico Magrini sono in piena lotta nella bagarre per aggiudicarsi un posto al sole nei playoff... ma per farlo non possono più sbagliare, avendo già lasciato troppi punti per strada. La squadra è stata costruita per vincere ma ha poi dovuto fare i conti con tantissimi infortuni durante la stagione che l’hanno privata dei suoi numerosi "big". Adesso però sono tutti rientrati e a nomi la Lampo Meridien fa paura: col versiliese Maiorana (grande ex del Pietrasanta... e reduce dalla doppietta stendi-Viareggio), Chianese, Pirone, Dingozi, Di Vito, Vettori (ex di turno più recente... dato che fino a dicembre era coi biancocelesti), Mazzanti e la coppia centrale di difesa Del Sorbo-Massaro. L’unico assente sarà il centravanti Raffi (pure lui ex del Pietrasanta) che è ancora squalificato (aveva preso 3 giornate).

Nel Pietrasanta il tecnico Giuseppe Della Bona (che da quando è arrivato in panchina non ha ancora mai perso: facendo 33 punti in 13 gare, con una pazzesca media record di 2,54) valuterà fino all’ultimo le condizioni degli acciaccati Genovali in difesa e Szabo a metà campo (quest’ultimo ha preso una botta alla caviglia venerdì sera in allenamento in uno scontro fortuito col compagno Samuele Ceciarini). Entrambi però dovrebbero farcela, stringendo i denti: troppo importanti infatti nel gioco pietrasantino sia Genovali dietro sia Szabo sulla fascia da scardinatore delle difese nemiche. Le due quote "under" dovrebbero essere il 2003 Tragni come mezz’ala e stavolta dall’inizio il 2004 Lorieri come quinto di sinistra nell’ormai collaudato 3-5-2, a meno di clamorosi stravolgimenti tattici (il 4-3-1-2 con Szabo dietro le punte era piaciuto).

Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 5 Genovali (Da Prato), 4 S. Ceciarini, 3 Laucci; 7 Szabo (Bondielli), 10 Tosi, 6 Ghelardoni, 8 Tragni (2003), 2 Lorieri (2004); 9 Mengali, 11 Falorni.