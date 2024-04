Promozione. Real Cerretese e Montelupo alla resa dei conti

Un primo posto da decidere, play-off ancora da scrivere e una lotta salvezza ancora tutta da vivere. Mancano due giornate al termine del campionato di Promozione ma i destini di alcune squadre del campionato non sono ancora scritti, il futuro sta in 180’ da giocare. Nel Girone A la Real Cerretese sfida la Larcianese in un duello da alta classifica. Entrambe le squadre stanno lottando per posizioni importanti: la Cerretese è seconda ad un punto di distanza da Viareggio e Pietrasanta, una vittoria potrebbe mantenere viva la speranza di una possibile promozione diretta senza dover passare dai play-off; Larcianese che cerca invece proprio di strappare il pass per i play-off, un obiettivo certo complicato considerando che ci sono ben 5 squadre in 4 punti. La sfida tra Real Cerretese e Larcianese andrà in scena quest’oggi alle ore 16. Nel Girone B gare decisive anche per il Montelupo. Gli amaranto stanno lottando per uscire dalla zona play-out così da mantenere la categoria. La squadra di Lucchesi arriva da cinque sconfitte consecutive, l’ultima per 2-1 contro il C.S Lebowski, ed è dunque chiamata a reagire. Il Montelupo si trova soltanto a un punto di distanza dalla zona play-out, la gara di oggi pomeriggio alle 16 contro Colli Marittimi (tre punti in più del Montelupo) sarà un vero e proprio scontro salvezza.