Promozione. Real Cerretese e Montelupo in casa

Doppio impegno casalingo oggi per le due formazioni locali impegnate nel campionato di Promozione (fischio d’inizio alle 15.30). Partiamo dal girone A dove la Real Cerretese riceve al Palatresi il San Piero a Sieve, in uno scontro diretto in chiave play-off. I ’medicei’ sono infatti terzi con 50 punti, 6 lunghezze sopra ai mugellani. La stessa distanza che i ragazzi di mister Petroni hanno però anche dalla capolista Viareggio, quindi vincere significherebbe continuare a sognare anche la promozione diretta. Nel raggruppamento B, invece, avversario insidioso pure per il Montelupo, che al Castellani ospita l’Atletico Maremma. Gli ospiti sono infatti quinti a quota 44, a più 13 sugli amaranto. Dopo tre sconfitte consecutive, però, la squadra di mister Lucchesi ha tutta l’intenzione di interrompere questa striscia negativa e fare un deciso passo verso la matematica salvezza. In entrambe le sfide un fattore potrebbe essere il grande caldo.