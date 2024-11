PROMOZIONE. Real Cerretese: sfida per la vetta. Esame per il Castello

La sfida sulla carta più interessante della dodicesima giornata di Promozione, al via oggi alle 14.30, è lo scontro al vertice del girone A tra la Real Cerretese e la capolista Pietrasanta. In trasferta i medicei (in foto il capocannoniere del girone Fedi con 6 centri) hanno l’opportunità di accorciare a una sola lunghezze il divario in classifica. Nel girone B il Castelfiorentino United ospiterà al Neri il San Miniato Romaiano in un vero e proprio scontro diretto. Le due compagini sono infatti separate in classifica da 2 punti in favore dei valdelsani, che hanno conquistato 11 dei loro 12 punti proprio in casa. Sarà l’esordio casalingo per il nuovo allenatore Bartalucci, con il San Miniato Romaiano che ha però vinto il precedente stagionale a Castelfiorentino nel match d’esordio del triangolare del primo turno di Coppa Italia. Chiudiamo con il Montelupo, che nello stesso raggruppamento sarà di scena al Magona d’Italia di Piombino. Gli amaranto sono in serie positiva da quattro partite, tre pareggi e una vittoria e hanno nel mirino l’aggancio alla zona play-off. Soprattutto, però, gli uomini di Lucchesi vogliono dare continuità alle ultime prestazioni che hanno fruttato meno di quanto meritato sul campo. Di fronte avranno una squadra ‘affamata’ di punti ma che finora ha vinto una sola volta ed in casa ha perso 3 delle 6 partite disputate.