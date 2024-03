PROMOZIONE. Recupero amaro per Giusti: l’Affrico su punizione stende il Subbiano e allunga

Finisce 3-1 il recupero di Promozione tra Subbiano e Affrico. Troppo forte la capolista o per meglio dire troppo precisa su calcio piazzato la formazione ospite allenata da Luca Tognozzi visto che i fiorentini passano in casa dei gialloblù di Luca Giusti grazie a tre calci piazzati che permettono alla capolista di allungare in testa al girone C e festeggiare una Pasqua con vista sul prossimo torneo di Eccellenza. La partita si infiamma dopo pochi minuti. Al 3’ l’Affrico passa in vantaggio. Punizione di Centrone per Liberati che rimette al centro dove Vaccari di testa insacca. Al 19’ Soccodato evita il pareggio su un gran tiro di Cappelli. Sulla ripartenza arriva il raddoppio: punizione di Centrone, un tiro perfetto all’incrocio dei pali sulla sinistra di Bulgarelli. Nella ripresa al 58’ la terza rete. Fallo di Nocentini, punizione di Centrone per Papini che con una finezza batte a rete. All’80’ i locali accorciano con Capacci e anche in questo caso è stato determinante un calcio di punizione.

A cinque giornate dalla fine della regular season la vittoria in casa del Subbiano rappresenta una buona ipoteca per l’Affrico che ha potuto così allungare il vantaggio sulla Sansovino, seconda della classe, portandolo a 8 punti, soprattutto dopo aver pareggiato lo scontro diretto poche domeniche fa. Domenica prossima si torna in campo e sarà una giornata scoppiettante visto che sono in programma tra le varie partite quella tra Subbiano e Sansovino (Giusti sarà uno degli ex tra l’altro) e soprattutto il derby della Valdichiana, quello tra Alberoro e Montagnano con calcio di inizio sabato 6 aprile alle 15.30 visto che questa notte tornerà l’ora solare. Per la capolista Affrico invece trasferta in casa del Montalcino dove l’obiettivo è mantenere il divario fino al primo match ball utile.