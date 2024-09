Promozione. Riccardo Coli show e l’Atletico vola. Pari beffardo per il Belvedere

Bottino agrodolce per le formazioni maremmane impegnate nella prima giornata del girone B di Promozione. Sorride l’Atletico Maremma, mastica amaro il Belvedere Grosseto, prende un punto l’Invictasauro, mentre il Massa Valpiana inizia con un ko. Riccardo Coli show, autore di una tripletta, trascina l’Atletico Maremma nel primo successo dell’anno battendo i Colli Marittimi grazie ad una seconda frazione di gioco importante. La formaizone di Fabio Lorenzini ha iniziato quest’anno col piede giusto, facendo vedere un bel calcio davanti al pubblico di casa ma soprattutto prendendosi i primi tre punti del campionato, dopo aver vinto a tavolino il primo round di coppa a spese del Belvedere (causa ricorso per un giocatore squalificato). Il Belvedere Grosseto si è fatto beffare invece al novantesimo. Dopo l’1-1 del primo tempo, nella ripresa il gol di Torricelli aveva fatto sognare i rossoneri, beffati però all’ultimo minuto per un risultato che lascia l’amaro in bocca alla truppa di Giallini. Mancava infatti una manciata di secondi alla fine quando i padroni di casa hanno acciuffato il pari. Pareggio a reti bianche invece per l’Invictasauro che non va oltre lo 0-0, mentre inizia con un ko il Massa Valpiana, sorpreso in casa dalla Ginestra per 1-0. Una prima giornata con alti e bassi quindi per le formazioni maremmane che da martedì torneranno a sudare per la seconda giornata di campionato.