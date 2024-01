PROMOZIONE: riflettori pure su Anzolavino-Junior Corticella. Felsina e Atletico Castenaso: è derby

Sono due i derby bolognesi offerti dalla prima giornata di ritorno del girone C di Promozione in programma oggi alle 14,30: si tratta di quello tra Anzolavino e Junior Corticella e di quello tra Felsina e Atletico Castenaso. La prima sfida ha un’alta valenza per la salvezza: il team di Eugenio Lanfranchi è infatti terzultimo mentre la band di Fabrice Cavina è settultima appena fuori dalla zona playout. Obiettivi diversi, invece, per il Felsina di Riccardo Regno e per l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni che, in questo 2024, sognano di agganciare la zona playoff rispetto alla quale sono momentaneamente fuori per una manciata di punti.

Un sogno – in questo caso di vincere il campionato – ce l’ha anche l’Osteria Grande che, dopo un girone di andata praticamente perfetto (dieci punti di vantaggio sulla prima inseguitrice), ripartirà con la complicata sfida in casa del Valsanterno. In zona salvezza, l’Msp di Giuseppe Brunetti ed il Trebbo di Alessandro Valtorta saranno rispettivamente impegnati sui campi di Mesola e Placci Bubano mentre il Fossolo di Leopoldo Santaniello ospiterà il Solarolo.

