Promozione: rinviata faro-comacchiese per neve. Il Valsetta rende visita al Casumaro

Ultimo impegno di questo 2024 per le nove bolognesi che militano nel girone C di Promozione. Oggi, alle 14,30, è in programma il recupero dell’ottava giornata rinviata lo scorso 20 ottobre a causa dell’ondata di maltempo che si era abbattuta sul nostro territorio. Delle nove partite in programma, solo una è stata rinviata a data da destinarsi: si tratta del big match tra Faro e Comacchiese, che non si giocherà per la neve caduta in queste ore sul ‘Vito Romagnoli’ di Gaggio Montano.

Le altre sfide si giocheranno. La terza della classe Valsetta Lagaro sarà di scena sul terreno di gioco del Casumaro mentre la quinta forza del campionato Bentivoglio ospiterà il Masi Torello Voghiera. Il Petroniano cercherà di strappare un risultato positivo nel difficile match interno contro la capolista Mesola mentre il Trebbo se la vedrà a domicilio contro la seconda Valsanterno. Per quanto riguarda infine la zona salvezza, al ‘Biavati’ andrà in scena il derby tra il fanalino di coda Junior Corticella e l’Atletico Castenaso mentre Msp e Felsina affronteranno rispettivamente Consandolo (in trasferta) e X Martiri (in casa).