Promozione. "Rischi per Aurora e Appignanese. Potenza Picena, l’ultima chiamata»

La penultima giornata del girone B di Promozione può dare diverse risposte in chiave playoff e playout. L’allenatore Martino Martinelli presenta questo turno molto importante.

Porto Sant’Elpidio-Trodica: "Il Porto Sant’Elpidio deve vincere perché è in una scomoda posizione di classifica e ha quasi un solo risultato. Dall’altra parte c’è un Trodica lanciatissimo e farà di tutto per avvicinarsi al terzo posto: X2"

Cluentina-Corridonia: "Il Corridonia non vuole fermarsi dopo la vittoria di sabato, alla Cluentina basta un punto per salvarsi: X2".

Elpidiense Cascinare-Atletico Centobuchi: "L’Atletico deve solo vincere se vuole ottenere il secondo posto. I locali devono dare continuità alla vittoria di sette giorni fa e non devono perdere per avvicinarsi alla salvezza: X2".

Matelica-Monticelli: "Due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, Penso che vinca il Matelica, salito in Eccellenza, perché è più forte: 1".

Palmense-Aurora Treia: "È un spareggio. La Palmense sarebbe quasi salva in caso di vittoria mentre l’Aurora rischierebbe di retrocedere direttamente, il punto serve più ai padroni di casa che agli ospiti: 1".

Potenza Picena-Casette Verdini: "Per il Potenza Picena è l’ultima chiamata, al Casette Verdini manca un punto per mettersi in salvo: 1X".

Rapagnano-Appignanese: "Un altro spareggio. Bisogna vedere come l’Appignano ha assorbito la sconfitta di sabato scorso, ma ritengo che quel ko abbia pesato a livello psicologico: 1".

Vigor Castelfidardo-Sangiorgese: "La Sangiorgese ha centrato la salvezza mentre la Vigor punta al secondo posto: 1".