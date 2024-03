Promozione. San Pietro in Vincoli-Cervia. Un derby in testacoda

Tre partite in 8 giorni. Considerato il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, il campionato Promozione fa gli straordinari. Si comincia oggi, alle 14.30, con le gare della nona giornata di ritorno. Nel girone D, il Faenza, 3° della classe con 47 punti, è di scena a Rimini, sul sintetico della Polisportiva Stella di San Giovanni, tredicesima in classifica con 27 punti e impegnata ad uscire dalla zona playout. I manfredi, che col 7-3 rifilato domenica scorsa al Cervia hanno consolidato il primato di miglior attacco del girone con 55 reti, hanno sempre un punto da recuperare sul Fratta Terme e 8 sulla capolista Sampierana. A San Pietro in Vincoli va in scena un derby in testacoda. I padroni di casa ospitano infatti il fanalino di coda Cervia, forse rassegnato al proprio destino (13 punti di ritardo sulla zona playout sono probabilmente troppi da colmare in 9 giornate), ma pronto ad onorare il campo senza fare sconti. Lo Spiv – 5° a quota 43, in zona playoff e impegnato a gestire un margine di 4 punti sul Forlimpopoli – punta invece a riprendere il discorso (3 vittorie consecutive) interrotto col ko nello scontro diretto di domenica scorsa a Fratta Terme. In cerca di continuità è il Classe, che affronta la trasferta di Rivazzurra, ospite del Bellariva Virtus. I biancorossi di mister Folli sono reduci da 2 vittorie consecutive senza subire reti, grazie alle quali si sono affacciati alla zona playoff, distante solo 5 punti. C’è però da fare i conti col Bellariva che insegue ad appena 2 lunghezze e che,all’andata, espugnò Classe 1-3. Allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna, la Del Duca Grama ha la possibilità di allontanarsi definitivamente dalla zona playout, che comunque dista 7 lunghezze. I biancoazzurri, decimi a quota 34, ospitano, in uno scontro diretto per la tranquillità, il Misano, che sta un gradino sotto a quota 33. Chi invece punta ad uscire dalla zona playout è il Cotignola – 15° con 26 punti – che ospita il Forlimpopoli, a propria volta proiettato in rincorsa verso i playoff. I padroni di casa, reduci dal tonfo di Cattolica contro il Torconca, hanno interrotto una striscia positiva di 4 risultati utili. Nel girone C, il Solarolo, 2° della classe con 50 punti, ma a -14 dalla capolista Osteria Grande, ha l’occasione di ripartire di slancio dopo un periodo di flessione (2 punti in 3 partite). La vice capolista, che difende un margine di 3 lunghezze, è di scena ad Anzola sul campo dell’Anzolavino, penultimo, in zona retrocessione e a -4 dai playout. Un match stimolante attende lo Sparta, solido al 9° posto con 36 punti a +10 sulla zona pericolo. Al ‘Bolognini’, è attesa la visita del Mesola, 5° con 44 punti e protagonista in zona playoff. Ieri, nell’anticipo di Eccellenza, Sanpaimola-Reno 1-1. Ospiti in vantaggio con Filippi in avvio, immediato pareggio di Fusari.