Promozione. Sansovino alla ripresa prove per la fuga

La capolista Sansovino sa perfettamente che queste vacanze oltre a ricaricare le batterie dovranno anche servire a non far abbassare la concentrazione. La squadra di Chini, prima nel girone C con 36 punti, cinque lunghezze sulla prima inseguitrice Fiesole, vanta qualcosa come ben 13 risultati utili consecutivi. Una marcia inarrestabile che ha permesso di risalire in testa al girone, ricreare entusiasmo tradotto anche nella presentazione dei nuovi kit da gioco che la società ha pubblicato sui propri canali social. Insomma un momento d’oro che Chini e il presidente Iacomoni non vogliono interrompere. Ecco allora che la sosta se da un lato permette di ricaricare le pile dall’altro non deve deconcentrare soprattutto visto l’avversario che attende i savinesi il prossimo 5 gennaio. L’appuntamento sarà in casa del Casentino Academy quarto in classifica a sei punti dalla vetta. Una partita per cuori forti dove in palio ci saranno subito tre punti importanti che potrebbero anche permettere un primo allungo importante alla Sansovino.