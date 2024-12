PROMOZIONE. Sansovino-Fiesole tocca a voi. La partitissima a Pontassieve

Dopo gli anticipi Lampo-San Giuliano (2-5), Pontremolese-Pietrasanta (1-0) del girone A, oggi alle 14,30 si giocano le restanti gare della 13ª.

Girone A Urbino Taccola-Firenze Ovest (Passaglia di Lucca). Col rientro di Manetti, l’Ovest a Uliveto Terme è al completo. Marginone-Cubino (Briganti di Carrara). Trasferta alla portata per la squadra di Bonciani.

Girone B C.S. Lebowski-Massa Valpiana (Biagini di Lucca). Miliani non avrà Sternini squalificato, Magnolfi e Gualandi infortunati. Mazzoli e Onori a disposizione. Cerbaia-Armando Picchi (Ponzalli di Prato). Rientrano Vignozzi fra i padroni di casa e per gli ospiti Zahouani e Diegoli, Ginestra-Saline (Paolini di Arezzo). Locali privi di Gabriele Geri e di Bruno. Ospiti senza Franceschi e Paskja.

Girone C Sansovino-Fiesole (Lachi di Siena). Scontro di vertice con il Fiesole privo di Nencioli, Sansovino ko Bonechi. Audax Rufina-Chiantigiana (Banfi di Pistoia). La Rufina di Tognozzi priva di Maccari e Sepe, con Di Vico e Bachi puntano alla 2ª vittoria casalinga. Subbiano-Dicomano (Sorvillo di Piombino). Per questa trasferta al Dicomano mancherà solo Pruneti. Montagnano-San Piero a Sieve (Giannini di Pontedera). Ospiti senza Santilli. Pontassieve-Casentino (Bianchini di Siena). Per il big matche Pontassieve al completo. Settignanese-Alberoro (Castrignanò di Pontedera). Assenti Ettore Vecchi, Di Biasi, Toccafondi, Cosmi, Grattarola, Acciai, rientra Alessandro Vecchi. In uscita Conti passa al Calenzano. Torrita-Luco (Fracasso di Pisa). Luco tutti disponibili.