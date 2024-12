Promozione. Santarcangelo in casa della Stella

Proverà a fare la voce grossa in casa della Stella la capolista Young Santarcangelo, mentre il Bakia sarà impgnato con il Fratta Terme. E il Misano sul campo del Bellariva. A Martorano, contro il Diegaro, si metterà a caccia dei tre punti il Verucchio, mentre per il Riccione c’è il San Pietro in Vincoli.

Promozione. Girone D (15ª giornata, ore 14.30): Bakia Cesenatico-Fratta Terme, Bellariva Virtus-Misano, Forlimpopoli-Cervia United, Diegaro-Verucchio (Sintetico1, Martorano di Cesena), Frugesport-Classe, Riccione-San Pietro in Vincoli, Savignanese-Sparta Castelbolognese, Stella-Young Santarcangelo. Ieri: Civitella-Edelweiss 4-3.

Classifica: Young Santarcangelo, Bakia 29; Misano 28; Riccione 27; Fratta Terme 26; Diegaro, Civitella 22; Classe, Cervia United 21; San Pietro in Vincoli 17; Verucchio 16; Savignanese, Stella 15; Forlimpopoli 12; Sparta Castelbolognese 11; Bellariva Virtus 8; Frugesport 6; Edelweiss 5.