Promozione: segnano Pirreca e Costantini. Centese in zona playoff

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Kourouma, Quaquarelli, Aiello (1’st Fabbri), Rimondi (19’st Perelli), Grimandi (27’st Govoni), Bonvicini, Sanci (10’st Costantini). A disp: Grandi, D’Aniello, Marini, Bonacorsi. All. Di Ruocco.

MSP: Comastri Filippo, Dondi, Donvito, Zannoni, Tartarelli, Marku, Comastri Simoni (16’st Licciardo), Guidotti, Scarpati (32’st Cirillo), Pasotti, Hysi. A disp: Speranza, Piscopo, Villa, Marzulli, Hambami, Cotti. All. Onestini.

Arbitro: Marco Manzitti di Modena.

Marcatori: 12’pt (rig.) Pirreca, 11’st Costantini.

Note: ammoniti Garetto e Dondi.

Vince con il più classico dei risultati la Centese e, per effetto della serie sorprendente di sconfitte delle squadre di vertice, escluso il Mesola, aggancia la zona playoff. E’ stato un monologo dei padroni di casa, che sbloccano il risultato al 12’, nell’unico acuto della prima frazione. Grimandi si inserisce con i tempi giusti nel corridoio lasciato aperto dai bolognesi, un lancio in profondità che mette l’attaccante nelle condizioni di battere a rete, ma è steso al momento del tiro: rigore. Sul dischetto si presenta Pirreca, Comastri intuisce ma non ci arriva. Di qui in avanti la partita va in letargo, in tribuna predomina la noia fino all’intervallo. Decisamente più movimentato il secondo tempo. Neanche il tempo di entrare per Costantini che sigla il raddoppio. L’ex centravanti del Faro è ben imbeccato da Pirreca, appena dentro l’area fulmina il portiere in uscita. La tribuna del G&G rumoreggia alla mezz’ora per un gol annullato a Fabbri per presunta posizione di fuorigioco. Un’occasione da gol anche per il nuovo entrato Govoni: al 35’ di testa, fuori di poco. Al 5’ di recupero Costantini si invola in area, davanti al portiere pecca di altruismo, ma non è ripagato da Govoni, che spreca la facile occasione.