Promozione. Sestese gioca per la stagione. Affrico rischia con l’Alberoro

A 270 minuti dal termine, il rush finale oggi alle 16.

Girone A Larcianese-A.G. Dicomano (arbitro Lambardi di Piombino). Al tecnico Governi mancherà Reggioli con Crescioli (’03) o Bacocci (’04) pronti a sostituirlo. Luco-Maliseti (Erriquez di Firenze). Il Luco con Marucelli, Maenza e Cirillo punta al 3° successo per i play off. Assente Del Re. Settimello-Real Cerretese (Magherini di Pisa). Il tecnico Giannini non avrà Calabretta e Giusti, ma recupera Thiam. San Piero a Sieve-San Marco Avenza (arbitro Schinco di Arezzo). Con il rientro di Bencini il San Piero vuole tornare a brindare. Riposal Casalguidi

Girone B Sestese-Belvedere (Bruni di Siena). La capolista Sestese affronta un big-match che vale una fetta di stagione. Ermini, Manganiello, Torrente e Ciotola pronti alla sfida. Porta Romana-Castiglioncello (Nafra sez. Valdarno). Gli arancionero di De Carlo saranno privi dell’attaccante Lalaj. C.S. Lebowski-Montelupo (Martini di Arezzo). A Montelupo Mulas e Giuntoli out, ma Rossi e Urbinati ci sono.

Girone C Alberoro-Affrico (Lachi di Siena). La capolista Affrico priva di Riccioni e Dolfi si affida a Vecchi, Centrone e Papini per fare un altro passo verso la Promozione. Lucignano-Grassina (Fantoni sez. Valdarno). Nel Grassina alle assenze di lungo vanno aggiunti anche Baccini e Alfarano. Fiesole-Montagnano (Bello di Empoli). Con il rientro di Santini Fiesole completo. Antella-Sansovino (Vaggelli di Prato). Morandi non avrà Grattarola. Montalcino-Settignanese (Iglio di Pistoia). Milanesi recupera Ceripa.

G. Pul.