PROMOZIONE: si gioca alle 14,30. il programma completo delle sfide. Banco di prova per il Subbiano e Testini lancia la Sansovino contro il Torrenieri

AREZZO

La Promozione alle 14,30 scende in campo per gli ultimi 90’ di campionato dell’anno solare. A riposo il Casentino Academy che ha già recuperato l’incontro rinviato lo scorso novembre contro il Montalcino, perdendo per 3-1. Occhi puntati quindi sulla capolista Affrico, attesa in casa della Chiantigiana, vantando sette punti di vantaggio su Grassina e Antella, prime inseguitrici che oggi saranno impegnate rispettivamente contro Subbiano e Torrita. Proprio il Subbiano, in ripresa anche grazie al mercato operato in entrata, sembra aver ritrovato il passo giusto e quella di oggi è una gara che è anche un bel banco di prova perché vincendo entrerebbe in zona playoff soprattutto contro una diretta concorrente.

Occhio però alla Sansovino. Gli arancioblù di Testini sono tornati al successo nel derby con l’Alberoro grazie alla doppietta di Miccio e davanti al proprio pubblico, contro un Torrenieri vorranno chiudere puntando al massimo. Il Montagnano andrà in casa della Settignanese, per D’Abbrunzo e compagni un’altra occasione per dimostrare di essersi messi alle spalle il periodo difficile trovando altri punti per la salvezza contro una formazione che ha solo tre punti in più e staziona a metà classifica. Per l’Alberoro di Bernacchia appuntamento in casa contro il Lucignano di Gennaioli, ultimo in classifica, e costretto a cercare l’impresa per non perdere altro terreno. Anche perché il Pienza, penultimo, ha annunciato Giulio Peruzzi in panchina e oggi tenterà il tutto per tutto nello scontro di Fiesole.