Promozione. Si infiamma il duello playoff. Tre squadre in corsa per un posto

A quattro giornate dal termine, nel girone delle ferraresi in Promozione è ancora tutto aperto, se si esclude il salto di categoria già raggiunto dall’Osteria Grande. E’ la lotta playoff a scaldare l’intera provincia, considerato che Portuense, Comacchiese e Mesola si giocano l’ultima piazza per la post season: al momento i rossoneri hanno quattro punti di vantaggio su lagunari e castellani, ma il mezzo passo falso di mercoledì contro il Placci Bubano non lascia tranquilli gli uomini di Mariani. Anche perché la trasferta di oggi sul campo del Trebbo sarà insidiosissima, contro una squadra che lotta per uscire dalla zona playout e assicurarsi la salvezza anticipata senza passare dagli spareggi. Impegni sulla carta un po’ più facili per Comacchiese e Mesola: i rossoblù ospitano l’ormai spacciato Anzolavino, mentre Pittaluga e compagni se la vedranno con il Fontanelice, che ha bisogno di punti salvezza ma sembra inferiore in termini di rosa. La sensazione è che questa giornata rappresenti un importante crocevia per tutte e tre le squadre. Il Consandolo di mister Dirani è ad un passo da una salvezza meritatissima: attualmente a +7 dalla zona playout, agli argentani manca un ultimo sforzo per guadagnarsi un altro anno in Promozione. Oggi non sarà facile, sul campo di un Placci Bubano che ha appena fermato la Portuense e che cerca un altro risultato utile in chiave salvezza. Gara difficile, invece, per un Casumaro che mastica ancora amaro dopo il pareggio interno di mercoledì sera contro il già retrocesso Fossolo: le ‘lumache’ saranno di scena a Valsanterno sul campo della seconda in classifica. Tutte le gare si giocano alle 15.30.