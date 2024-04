Promozione, si torna in campo dopo la sosta con due anticipi. È il giorno del derby: c’è Alberoro-Montagnano

Dopo lo stop di due settimane tornano in campo i dilettanti e per la Promozione la ripresa è all’insegna del derby per antonomasia della Valdichiana. Alle 15.30, questo pomeriggio, ecco Alberoro-Montagnano, la sfida tra Bernacchia e Laurenzi. Sono 40 i punti dei torelli che dopo un avvio pieno di difficoltà hanno risalito la classifica entrando di forza in zona playoff, mentre i padroni di casa dell’Alberorostazionano a tre punti dal quinto posto. A cinque turni dalla fine della regular season ecco un derby per dare slancio all’ultima parte del torneo. In programma anche l’anticipo tra Antella e Settignanese, poi domani spazio afd altri derby. Il Subbiano ad esempio (sempre alle 15.30) affronterà la Sansovino. Savinesi costretti colo a vincere per restare in scia dell’Affrico che ha 8 punti di margine, sperando poi in un passo falso della capolista contro il Montalcino. Il Casentino Academy affronterà in trasferta la Chiantigiana mentreil Lucignano, alla prima dopo l’esonero di Gennaioli, sfiderà il Torrita. Chiudono il quadro Pienza-Grassina e la sfida tra Fiesole e Torrenieri.