Promozione - Soddisfazione e prudenza del tecnico Bonciani. Cubino, buona la prima: "Bisogna continuare»

E’ partito bene anche il Cubino del presidente Francesco Conticini che nella partita inaugurale del campionato di Promozione, girone A, contro un buon Forte dei Marmi, raccoglie subito con merito il primo trionfo stagionale. Un Cubino ben determinato, predisposto dal tecnico Jacopo Bonciani per riuscire a poter brindare subito alla prima partita della nuova categoria, proprio a dieci anni dalla fondazione del blasone. Una vittoria ben augurante che oltre a mettere in moto la classifica fa anche tanto morale.

"Andiamoci piano, non c’è da montarsi il capo – mette subito le mani avanti il tecnico del Cubino, Jacopo Bonciani – E’ stata una buona vittoria anche se riconosco che siamo stati un po’ fortunati: i nostri avversari non meritavano di perdere. Ci sono stati due episodi a noi favorevoli; quello con Marzoli e poi con Pelhuri, che in cinque minuti, i nostri giocatori sono stati bravi a riaprire la gara e chiuderla". Dopo questi 90 minuti di gioco, come giudica la condizione atletica della sua squadra?

"C’è ancora tanto lavoro da fare, siamo quasi al 70% della condizione; al top ci arriveremo presto. Sono soddisfatto per la prestazione sostenuta dai ragazzi contro avversari più avanti con la preparazione, una squadra di ottimo spessore. Noi abbiamo tenuto bene il ritmo degli avversari, lottando su ogni pallone. Quando recupereremo appieno Marzoli e Schenone, certamente sarà un Cubino più offensivo per arrivare al gol con più brillantezza. Il gruppo costruito dal direttore sportivo Pablo Romagnoli dimostra compattezza, capace ogni domenica di affrontare qualsiasi difficoltà per conquistare più punti possibili per arrivare prima possibile alla salvezza".

La prossima sfida con il San Marco Avenza che tipo di gara si prospetta?

"E’ una delle squadre favorite, partita subito col piede giusto andando a vincere sul campo del Viaccia. Per noi sarà un vero e proprio banco di prova, che per superarlo dovremo lottare con determinazione e con tanta umiltà".

