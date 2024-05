Promozione. Solarolo e Faenza, il salto di categoria è (quasi) fatto

In trasferta, contro pronostico e con lo svantaggio del fattore campo, ovvero, eliminazione in caso di pareggio dopo i supplementari. Nonostante la montagna da scalare, Solarolo e Faenza hanno vinto le rispettive gare di finale playoff del proprio girone di Promozione e hanno festeggiato lo sbarco ‘ufficioso’ in Eccellenza. Ci sono da giocare ancora i playoff regionali, ma la salvezza del Riccione in serie D, ha garantito il salto di categoria che verrà certificato in seguito dal Comitato regionale della Federcalcio. In entrambi i casi si tratta comunque di imprese degne di nota. Il Solarolo – al primo storico sbarco nel massimo campionato regionale dopo 54 anni di attività – ha espugnato Borgo Tossignano, infliggendo il 2-0 alla Valsanterno, che pure aveva chiuso il girone C al 2° posto. Nel girone D invece, il Faenza – che era retrocesso il 12 maggio 2019 al termine dello spareggio salvezza col Sanpaimola – è andato anche oltre, facendo bottino pieno al ‘Balbi’ di Cattolica, sul campo della seconda del girone D, con un rotondo 3-0, maturato nella ripresa. Il Solarolo era giunto alla finale del proprio girone, eliminando 2-1 la Portuense in semifinale. Nel match contro la Valsanterno, i ragazzi di mister Assirelli hanno messo al sicuro il risultato già nel 1° tempo grazie alle reti di Mengozzi (21’) e Morini (50’).

Il Faenza invece, prima di fare sbancare il ‘Calbi’, aveva espugnato 1-0 Fratta Terme, partendo dallo svantaggio di avere solo un risultato a disposizione. A Cattolica, l’undici di mister Vezzoli ha giocato una gara accorta, gestendo le scorribande dei padroni di casa nel 1° tempo, e affondando i colpi nella ripresa con le reti di Matteo Albonetti al 4’; di Prati su rigore, concesso al 33’ per fallo di Galassi su Bertoni; e di Zani, capocannoniere del campionato Juniores, al 42’. A completare il quadro delle squadre che si sono aggiudicate i playoff dei rispettivi raggruppamenti, ci sono i reggiani dell’Arcetana che, nel girone B, hanno sconfitto 2-1 in trasferta il Bibbiano San Polo, e i piacentini della Bobbiese che, nel girone A, hanno superato 1-0 l’Alsenese. Il regolamento prevede ora che si proceda con le semifinali dei playoff regionali. Questi gli accoppiamenti sorteggiati ieri sera: Faenza-Arcetana e Solarolo-Bobbiese, che si disputeranno domenica prossima alle 16.30, in gara unica, in campo neutro (le sedi verranno stabilite oggi). In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, saranno tirati i calci di rigore. Le due vincenti si sfideranno, con gli stessi criteri, la domenica successiva, ma ormai i giochi sono fatti e i 4 posti vacanti in Eccellenza sono stati assegnati.