PROMOZIONE. Solo un pari per la Sansovino che resta al comando. Festa per il Casentino Academy

Il debutto dell’ultimo acquisto Marco Ricci in casa Sansovino è coinciso la trasferta in casa del Luco che davanti al proprio pubblico ha gettato il cuore oltre l’ostacolo andando a fermare sullo 0-0 la formazione di Chini che resta comunque al comando del girone anche se con un solo punto di margine sul Fiesole. I fiorentini festeggiano con il secondo posto la vittoria di misura sulla Settignanese. Al terzo posto il Casentino Academy che ha fatto suo il derby contro il Subbiano per 1-0, salendo a meno due dalla vetta. Per il Viciomaggio giornata storta in casa contro il Pontassieve che si impone sul campo dei biancoverdi per 2-0. Adesso la classifica vede la Sansovino al primo posto con 26 punti, seguita a quota 25 dal Fiesole e a 24 dal Casentino Academy, quindi a 23 il Pontassieve. Sono 21 i punti del San Piero a Sieve, 19 per il Montagnano, 17 per Luco e Audax Rufina, 16 per il Pienza, e 14 per Alberoro e Settignanese. Nella zona calda figurano Chiantigiana e Alleanza Giovanile Dicomano con 13 punti, il Viciomaggio con 10, il Subbiano con 6 il Torrita, ultimo, con 4 punti.

Intanto in Prima categoria salta la panchina di Bartolini, tecnico dell’Arezzo Football Academy. Fatale il pesante ko per 5-0 patito in casa contro il Cortona Camucia che vede adesso gli amaranto al penultimo posto nel girone F. Al posto di Bartolini probabile arrivo di Marco Iacomoni, già all’Arezzo F.A. a livello giovanile in passato, e recentemente alla guida della Sansovino.