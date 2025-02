Promozione. Stasera il recupero. Casalguidi-Forte

Il Casalguidi è tornato alla vittoria la scorsa domenica, rifilando un netto 3-1 al Firenze Ovest e tirandosi fuori intanto dalle sabbie mobili della zona retrocessione del girone A di Promozione. C’è però la possibilità di incrementare il margine e sarà perciò fondamentale cercare di fare risultato nel recupero di campionato contro il Forte dei Marmi. Un incontro che inizierà stasera alle 20.30, a Margine Coperta: gli uomini di mister Marco Benesperi, undicesimi in classifica nel girone A con 26 punti, sfidano il sodalizio della Versilia che è settimo a quota 37. La gara d’andata si chiuse se non altro sull’1-1, con gol del vantaggio messo a segno da Ceccarelli prima del pareggio dei locali. E un eventuale successo nel match odierno permetterebbe ai canarini di superare in graduatoria il San Marco Avenza e affacciarsi così con un rinnovato spirito e fiducia al rush finale della regular season.

G. F.