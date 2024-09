Promozione, subito 2 derby

Dopo l’antipasto di Coppa, oggi pomeriggio (ore 17) si gioca per i tre punti in campionato in Promozione. Curiosamente la Centese ritrova in casa i "cugini" del Casumaro, sconfitti 2-1 domenica scorsa in rimonta. Rispetto al successo nel derby di Coppa non ci sono novità nella squadra di casa, mentre i rossoblù saranno orfani di Barbieri, impiegato inopinatamente da Nardiello, scelta di formazione che ha comportato la sconfitta tavolino del Casumaro 3-0 e la squalifica del centrocampista. "Sono errori che possono succedere – afferma il capitano Francesco Benini – per fortuna è capitato in Coppa, peraltro in una partita che avevamo già perso".

Che derby si aspetta in campionato? "Prevedo una partita tosta, rispetto alla Coppa sarà tutt’altra partita. La Centese mi ha fatto una buonissima impressione: squadra solida, costruita per ben figurare in categoria. Contro di noi mi ha impressionato la brillantezza atletica, tant’è vero che ha preso campo soprattutto nel secondo tempo". Oltre a Barbieri è a rischio Farina, ma non si dispera in un recupero in extremis".

Sarà Davide contro Golia a Borgo Tossignano per il Masi Torello Voghiera contro la Valsanterno, con il peso del pronostico che pende a favore della formazione romagnola; si prospetta più equilibrata la gara interna della Portuense, che riceve i bolognesi del Trebbo. I tifosi rossoneri sperano che quella vista ad Argenta nel derby di Coppa con il Consandolo sia la brutta copia di quella del campionato, altrimenti si profila una stagione sofferta. E a proposito del Consandolo, gli uomini di Dirani scenderanno in campo a Castenaso, un campo che evoca brutti ricordi nel presidente Luigi Maggi.

"Perdemmo 3-2, tutti e tre i gol da calcio piazzato, una delle nostre criticità. Il Castenaso è una squadra esperta, quest’anno con un attaccante forte in più, Cini, arrivato dal Trebbo, mentre noi saremo ancora senza l’infortunato Badjie". C’è molta attesa a Mesola per la sfida con il Bentivoglio superstar. "Cominciamo il campionato con la squadra più quotata per il salto di categoria – dice Oscar Cavallari – Vuole tornare subito in Eccellenza e ha fatto un mercato stellare: Fiorentini, Serra, Mezzetti e ha tenuto Britos. Anche noi abbiamo operato bene sul mercato, ma è una squadra giovane e inesperta della categoria, in più mancheranno Neffati e Biston". Derby inedito a Porotto, dove arriva la Comacchiese grandi firme. "La Coppa ci ha dato indicazioni positive – sostiene Luigi Candeloro, l’allenatore lagunare – che dovremo confermare in campionato. La X Martiri è una neo promossa che non conosco, sarà una scoperta".

Franco Vanini