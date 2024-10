Promozione Tavullia e Fermignano sprint

Il campionato di Promozione pur avendo consumato solo quattro giornate ha già una classifica sgranata e con indicazioni precise. Al comando ci sono due squadre: Fermignanese e Tavullia Valfoglia, dietro a meno 2 la Jesina. In fondo alla graduatoria, tre squadre: Biagio Nazzaro, Appignanese e Pergolese, queste ultime due si incontreranno tra loro nel prossimo turno. Il passato weekend è stato molto prolifico in fatto di marcatore (27). Sei le vittorie di cui quattro casalinghe. Per il Lunano dopo due vittorie non c’è stata la terza (sconfitto sul campo del Barbara). Sono arrivati i primi 3 punti della stagione per il S.Orso e per la Vigor Castelfidardo.

Le due capolista. "Con l’Appignanese – commenta il dg della Fermignanese Silvio Cerpolini – abbiamo giocato una buona gara, dopo un approccio negativo dove siamo andati meritatamente in svantaggio, siamo riusciti a reagire nel primo tempo 1-2 e a dilagare a fine partita 1-4. I complimenti vanno a mister Pazzaglia e staff per la preparazione alla gara, non è mai semplice riuscire a fare risultato in un campo del genere, tra l’altro nella trasferta più lunga del campionato per noi. I nostri giocatori hanno dimostrato grande agonismo e voglia di riportare a casa il bottino pieno e questo ha fatto la differenza. Sono molto soddisfatto per i giocatori che sono entrati a partita in corso, Garota, Ragni, Surano, Labate e Lucciarini che hanno dato un apporto sia a livello tecnico che mentale fondamentale. Il progetto di far crescere i giovani del nostro settore giovanile, sta procedendo nella giusta direzione, 7 in campo nell’ultima gara, che stanno continuando a crescere e migliorarsi. Ringraziamo i nostri ragazzi ultras, che hanno sostenuto per 100 minuti la squadra senza sosta, sono stati incredibili". Andrea Rossi dg del Tavullia Valfoglia afferma: "Vittoria importante quella ottenuta a Villa San Martino, con la precisazione di un risultato finale si rotondo, ma che in pochi avrebbero pronosticato dopo un primo tempo molto equilibrato nel quale per la prima mezz’ora la squadra di casa ci ha messo in notevole difficoltà. Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di restare in partita dopo il loro vantaggio, rischiando in un paio di occasioni di subire anche il raddoppio e poi bravi a trovare meritatamente il pareggio prima dell’intervallo. Nella ripresa siamo subito andati in vantaggio portando l’inerzia della partita dalla nostra parte, senza rischiare più di tanto. Partita che poi di fatto abbiamo meritatamente chiuso con il terzo gol di Cirulli su azione molto bella e consacrato definitivamente con il 4-1 finale di Morelli su ottima ripartenza".

Pari e patta tra Vismara e Gabicce Gradara. Il commento è del mister del Vismara Pierangelo Fulgini: "Altra bella partita da parte dei ragazzi contro un Gabicce costruito per i piani alti della classifica. Un vero peccato non aver portato a casa i tre punti che avremmo sicuramente meritato per la gran mole di gioco e di occasioni, dobbiamo solo continuare a insistere in questa maniera". Soddisfazione in casa Gabicce Gradara. Se ne fa interprete il direttore sportivo Gabriele Magi: "Affrontavamo un avversario in salute, che aveva vinto a Lunano e pareggiato a Jesi, con qualche assenza per cui siamo soddisfatti del risultato e della prestazione. All’inizio avevamo in campo quattro under, tutti del nostro settore giovanile e la cosa ci fa particolarmente piacere. Il Gabicce Gradara ha tenuto bene il campo, dopo essere andata sotto ha reagito con carattere pareggiando con Torsani che sta confermando il suo bel momento e sfiorando il 2-1 con Cuomo. Abbiamo giocato da squadra. Bene anche Mercurio al debutto. Ora speriamo di recuperare pal più presto qualche infortunato".

La squadra della settimana. 1)Lombardi (Vigor Castelfidardo), 2) Medici (Biagio Nazzaro), 3) Zandri (Jesina), 4)Morani (Vismara), 5) A.Fraternali (Fermignanese), 6)Pierpaoli (Barbara Monserra), 7) Pagliardini (Lunano), 8)Gaia (Pergolese), 9)Torsani (Gabicce Gradara), 10) Vegliò (Tavullia Valfoglia), 11)Muratori (Sant’Orso). All. Arcangeli (Tavullia Valfoglia).

