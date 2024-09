Promozione. Tris Centese, sale al terzo posto. La sblocca Pirreca, poi tutto facile

centese

3

junior corticella

0

CENTESE: Alberghini, Cioni, Garetto, Quaquarelli, Korouma, Perelli, Bonvicini (70’ Aiello), Sassu (75’ Radu), Pirreca (75’ Fabbri). Bonacorsi (80’ Govoni), Sanci (75’ Costantini). All. Di Ruocco.

Marcatori: 27’ Pirreca, 74’ Quaquarelli, 94’ Costantini.

La Centese travolge la Junior Corticella con un netto 3-0 davanti a un fantastico e numeroso pubblico. E’ stata una partita complicata, molto più di quanto il risultato finale possa far sembrare. La formazione bolognese si è chiusa in difesa, ha serrato i ranghi ed era difficile per Pirreca e compagni trovare dei varchi. Almeno fino al 27’, quando con un guizzo Pirreca, in area, brucia sullo scatto due difensori e supera il portiere con un elegante pallonetto, è il terzo gol stagionale. E’ il gol che stappa la partita, il raddoppio arriva alla mezz’ora della ripresa, quando il centrale difensivo Quaquarelli di testa trova la conclusione vincente. Sul 2-0 Di Ruocco decide di buttare nella mischia Costantini, per fargli ritrovare il ritmo partita e confidenza con il gol. Il bomber aveva il piede caldo: dapprima serve su un piatto d’argento un pallone d’oro al nuovo entrato Fabbri, poi fa tris con un tiro a giro sul secondo palo. Con i tre punti di ieri la Centese sale al terzo posto.