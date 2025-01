Promozione. "Trodica, siamo obbligati a vincere»

Si rimette in moto il campionato di Promozione con la 1ª giornata di ritorno presentata da Roberto Buratti, tecnico della capolista Trodica.

Azzurra Sbt-Monticelli: "È un derby: i locali lamentano tre assenze, sono favoriti gli ospiti reduci da una maiuscola campagna acquisti".

Casette Verdini-Vigor Montecosaro: "Penso che possa essere una gara da pareggio tra formazioni equilibrate che hanno fatto bene all’andata".

Grottammare-Porto Sant’Elpidio: "I locali costituiscono una buona squadra, un giusto mix tra giovani ed esperti, gli avversari sono una bella realtà. Credo che possa finire in parità".

Palmense-Corridonia: "La Palmense è forte e in casa sa farsi rispettare, però troverà un Corridonia in ripresa e che si è rinforzato. Non mi sorprenderei se finisse in parità".

Azzurra Colli-Sangiorgese: "La Sangiorgese è in difficoltà mentre l’Azzurra Colli deve vincere per restare nelle zone alte della classifica".

Cluentina-Trodica: "Giocheremo su un campo insidioso dove tante altre realtà hanno incontrato delle difficoltà. Saremo al completo, abbiamo un solo risultato: siamo obbligati a vincere".

Elpidiense Cascinare-Settempeda: "La Settempeda è una formazione di valore, l’Elpidiense ha ora trovato la strada maestra e in casa è difficile da affrontare. Penso che alla fine entrambe possano conquistare un punto".

Montegiorgio-Aurora Treia: "Con l’arrivo di Nocera sulla panchina l’Aurora Treia sarà la squadra da battere nella seconda parte di campionato. La vedo favorita a Montegiorgio".