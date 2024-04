Promozione. Tutto facile per la Real Cerretese. Melani, Fedi e Bouhafa calano il tris

PIEVE FOSCIANA

1

REAL CERRETESE

3

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli (74’ Tardelli), Giunta (60’ Cavani), Da Prato (7’ Orsetti A., 50’ Bonini), Matteoni, Pietrazzini, Lucchesi, Turri, Pieroni, Rocco (85’ Satti), Telloli. A disp. Velani, Biagioni, Orsetti G., Turri. All. Martinelli.

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai (68’ Michelotti), Grasseschi, Cerboni, Lamberti, Mordagà, Fedi (77’ Pisano), Nieri (85’ Lapi), Melani, Bouhafa, Menconi (77’ Masoni). A disp. Nigro, Tolaini, Tramacere Falco, Bosco. All. Petroni.

Arbitro: Gallà di Pistoia (assistenti Mangini di Livorno e Diomedi di Pisa).

Reti: 47’ Melani; 50’ Fedi; 70’ Bouhafa; 90’ Pietrazzini.

SAN ROMANA – Vittoria importante per la Real Cerretese, che rispetta il pronostico e si mantiene in scia del Pietrasanta secondo, riducendo a sei punti il distacco dalla capolista Viareggio. Tuttavia, sul campo del fanalino di coda Pieve Fosciana, i biancoverdi ’medicei’ faticano a sbloccare il risultato, salvo poi metterlo in ghiaccio nella prima metà della ripresa. Nel primo tempo, però, sono i padroni di casa ad andare per primi vicini al gol con Rocco. Dal canto suo la Real Cerretese, pur esercitando una maggior supremazia territoriale, non riesce a trovare il pertugio giusto per scardinare la difesa garfagnina. Come spesso succede in queste circostanze per stappare la partita ci vuole un episodio, che puntualmente arriva in avvio di ripresa quando un errore di Regoli spiana la strada verso il vantaggio a Melani. A questo punto il Pieve Fosciana si scioglie e gli altri due attaccanti della Real Cerretese mettono al sicuro il risultato. Prima ci pensa Fedi direttamente su punizione e poi tocca a bomber Bouhafa calare il tris con il suo 19esimo centro stagionale. In pieno controllo la Real Cerretese si distrae proprio allo scadere ed incassa il gol della bandiera dei padroni di casa, ad opera di Pietrazzini.