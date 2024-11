Promozione. Un bel Masi supera il Petroniano. Risolvono Parmeggiani e Toffano

masi t.voghiera

2

petroniano

1

MASI TORELLO VOGHIERA: Broccoli, Fiore, Rubbi, Mazzoni, Quarella E. (39’ Franceschini), Cattin, Chiossi, Boschini, Toffano (79’ Maistrello), Maione (93’ Ghali), Parmeggiani. All. Lega. A disp. Bianconi, Bucchi, Baldon, Nardini, Vidali, Quarella T.

PETRONIANO: Verardi, Malagoli, Pierdomenico, Guerra F. (62’ Kamga), Cuppini, Soffritti (79’ Franchini), Fotso, Ezechia, Reda (62’ Neri), Maestri (66’ Guerra M.), Tonelli (66’ Cordoni). All. Ronzani. A disp. Ferrari, Veronesi, Canè, Gironi.

Arbitro: Fornabaio da Ravenna.

Marcatori: 51’ Parmeggiani, 65’ Toffano, 81’ Malagoli.

Note: ammoniti 58’ Reda, 87’ Broccoli, 94’ Malagoli. Esp. 86’ Franceschini per doppia ammonizione.

Ha conquistato la seconda vittoria di fila, il Masi Torello Voghiera, che si è meritatamente imposto sul temibile Petroniano. E sono tre punti importantissimi per l’undici di mister Lega, autore di una gara accorta e bravo a sfruttare gli spazi lasciati scoperti dagli avversari. In avvio di gara, al 10’, i padroni di casa hanno avuto un’occasione su punizione all’altezza del limite dell’area, ma la conclusione di Toffano è terminata alta sulla traversa, al pari del colpo di testa in mischia, un minuto più tardi, di Reda sul calcio d’angolo eseguito da Filippo Guerra. Al 27’ è Pierdomenico a rendersi pericoloso, con un tiro cross diretto verso la porta difesa da Broccoli, bravo a salvare in calcio d’angolo. Sul corner è ancora Reda a cercare fortuna di testa, ma non inquadra lo specchio.

Al 39’ Erik Quarella è costretto ad uscire per infortunio: subentra Franceschini. Nella ripresa, il Masi parte subito forte e al 6’ il rilancio di Broccoli viene intercettato da Toffano che controlla palla, si libera del diretto marcatore e serve l’assist a Parmeggiani per il tap-in vincente: 1-0. All’11’ il Petroniano ha l’occasione per riportare in parità il risultato, ma il tiro su punizione nei pressi del limite dell’area di Filippo Guerra è facile preda per l’estremo difensore masese. E al 20’ arriva il raddoppio per i locali: sugli sviluppi di una rimessa laterale, la palla giunge sui piedi di Toffano che entra in area e scarica alle spalle di Verardi. Al 36’ il Petroniano accorcia le distanze con Malagoli e dal 41’ potrebbe sfruttare la superiorità numerica per l’espulsione di Franceschini, ma il risultato non cambia.

Valerio Franzoni