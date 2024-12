Promozione. Un pareggio sofferto per il Montelupo

Montelupo

1

Massa Valpiana

1

MONTELUPO: Lensi, Pucci, Cerrini (77’ Cintelli), Tremolanti, Corsinovi, Cupo, Marrazzo, Ulivieri (90’ Beconcini), Torrente, Ndaw, Masoni (60’ Bartolozzi). All: Lucchesi

MASSA VALPIANA: Sannino, Del Bravo, Solari, Tognetti, Berti, Filippi, Catalano, Luci, Mori, Perillo, Campisi. All: Madau

Arbitro: Fracasso di Pisa

Reti: 44’ Berti; 85’ Ndaw

MONTELUPO FIORENTINO – Una rete per tempo e un punto a testa per Montelupo e Massa Valpiana, che si spartiscono anche i tempi di gioco. Meglio gli ospiti nella prima frazione, che chiude in vantaggio grazie alla rete al 44’ di Berti, lesto a ribadire in rete una corta respinta di Lensi sul tiro da fuori di Luci. Nella ripresa gli amaranto prendono in mano le redini del gioco e dopo averlo sfiorato con Ulivieri, trovano il pari all’85’ con Ndaw sugli sviluppi di una punizione calciata dal nuovo arrivato Bartolozzi. Al 94’, poi, il Montelupo si vede annullare un gol a Corsinovi per fuorigioco.