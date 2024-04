Promozione. Una domenica amara per il Viaccia. È il Casalguidi a fare bottino

Casalguidi

1

Viaccia

0

CASALGUIDI: Fiaschi, Taddei, Cappellini, Puccianti, Gaggioli, Bonfanti An., Ceccarelli, Martini, Mallardo, Paccagnini, Bonfanti Al. A disp. Niccolini, Tesi, Ghimenti, Campionini, Venturi, Niccolai, Spadi, Macchia, Magazzini. All. Benesperi.

VIACCIA: Biancalani, Melani, Piampiani, Martin, Carlesi, Ferroni, Michelozzi, Medini, Tomberli, Bastogi, Wahabi. A disp. Oliva, Torcasso, Maiolino, Martinelli, Querci, Sforzi, Caca, Batacchi, Fedele. All.: Ambrosio.

Arbitro: Scardigli di Livorno.

Reti: 86’ Paccagnini.

Niente da fare per il Viaccia, battuto di misura sul campo del Casalguidi e fermo a quota 32 punti nel girone A di Promozione, ancora non del tutto al sicuro in ottica play out. Primo tempo combattuto fra le due squadre, come in realtà tutta la partita. Al 12’ i padroni di casa gettano alle ortiche il possibile vantaggio quando il direttore di gara concede loro un calcio di rigore per fallo di Carlesi su Bonfanti. Dal dischetto si presenta Paccagnini che però si fa ipnotizzare da uno strepitoso Biancalani. La reazione del Viaccia stenta ad arrivare e allora si arriva all’intervallo con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Il Casalguidi prova a spingere nella ripresa creando altre due occasioni con Mallardo e Martini. Il Viaccia va invece vicino al gol del pareggio colpendo una traversa con Bastogi a metà ripresa. La gara resta aperta ed in bilico. IL conto dei legni viene pareggiato dalla traversa colpita da Mallardo e poi anche Ceccarelli per i padroni di casa colpisce il palo.

Il risultato insomma sembra non volerne sapere di sbloccarsi, anche perché lo stesso Ceccarelli davanti al portiere avversario non trova la coordinazione giusta per superarlo. Sembra il più classico degli 0-0, quando a una manciata di minuti dal termine, sugli sviluppi di una punizione calciata in area da Bonfanti, Paccagnini si fa perdonare l’errore dal dischetto e spizzica di testa il pallone indirizzandolo alle spalle dell’incolpevole Biancalani e regalando i tre punti in palio al Casalguidi.

L. M.