Promozione. United 4° con Malagoli e Assouan

united carpi

2

vezzano

0

UNITED CARPI: Rufo, Romani (66’ Gianasi), Vezzani, Teocoli, Bulgarelli, Ceci, Malagoli (76’ Cecchetto), Garlappi, Jocic (90’ D’Elia), Assouan (87’ Chakir), Elatachi (52’ Paramatti). A disp.: Lusetti, Mariconda, Cometti, Mebelli. All. Borghi.

VEZZANO: Girotti, Arduini C. (79’ Traore), Neri, Ferri (63’ Amoah), Melloni, Grossi, Bassoli, Terni (46’ Mercadante), Spadacini, Piermattei F., Piermattei M. A disp.: Moscatelli, Stradi, Arduini S., Campaniello, Le Piane. All. Vinceti.

Arbitro: Martini di Ravenna

Reti: 22’ Malagoli, 52’ Assouan

Note: ammoniti Arduini C., Melloni

Prosegue l’ottimo momento dello United Carpi (l’esultanza in foto, Albera) , che battendo 2-0 il Vezzano nell’anticipo di Promozione infila la quarta vittoria nelle ultime 5 gare e aggancia per il momento la Sanmichelese al 4° posto. Al 9’ Assouan da angolo scheggia la parte superiore della traversa. Al 22’ vantaggio di casa: punizione defilata calciata da Vezzani, batti e ribatti in area e Malagoli al volo fa 1-0. Alla mezz’ora Garlappi impegna Girotti in tuffo. Al 35’ incornata di Bassoli che non trova la porta. Nella ripresa al 52’ Jocic premia l’inserimento di Assouan, che apre il destro e infila all’angolo lontano il 2-0. Al 73’ in semirovesciata Jocic chiama Girotti al miracolo. All’85’ Vezzani cerca la gioia personale direttamente da punizione, Girotti alza in corner. L’ultima occasione della gara è sui piedi di Mercadante, che calcia di potenza costringendo Rufo al primo e unico intervento della sua partita, in ogni caso decisivo.

Altri anticipi. Negli altri anticipi venerdì sera è finito 1-1 in Prima ’D’ il derby fra Polinago (86’ Bellei) e Lama (89’ Manelli). Ieri in Prima ’C’ la Solierese dopo 4 ko ha battuto 3-0 la Vis San Prospero terza coi gol di Di Costanzo, Ceci e Ucci. In Seconda ’F’ Virtus Mandrio-Saliceta 2-2, in Seconda ’G’ Zocca-Athletic 2-1, in Terza ’A’ Academy TdC-Madonna di Sotto 1-2 e in Terza ’B’ Concordia-Cortilese 1-1.