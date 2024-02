Promozione. Viareggio a Larciano per la fuga. Il Pietrasanta vuol mettere la sesta

Sono entrambe in trasferta in questa 25ª giornata (8ª di ritorno) il Viareggio ed il Pietrasanta.

Qui Viareggio. Stefano Santini ha tutti a disposizione tranne il figlio Matteo (che ha preso tre giornate di squalifica) e i tre nazionali del beach soccer Carpita-Bertacca-Fazzini. A Larciano terna tutta livornese con l’arbitro donna Sara Foresi ed i guardalinee Giovanni Luti e Federico Ficarra. All’andata finì 2-2. Da quando è ripartito col nuovo nome Viareggio MPSC dal 2020 ad oggi il club ha giocato 88 partite ufficiali fra campionati e coppe in tre categorie diverse (Seconda categoria, Prima categoria e l’attuale Promozione) ottenendo 70 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte (e in campionato le sconfitte sono state solo tre: contro Romagnano, Torrelaghese e Pietrasanta). In vetta sta andando in fuga pure quest’anno. Avanti col 4-3-1-2 con Chicchiarelli sotto a Brega e a Ceciarini.

Qui Pietrasanta. Il Pietrasanta sta tenendo un passo fortissimo avendo infilato 8 risultati utili che hanno portato 20 punti, di cui 17 fatti nelle 7 partite della gestione Giuseppe Della Bona che è reduce da ben 5 vittorie consecutive. In classifica si è rilanciato tanto: ora è quarto. Oggi a Settimello gli mancherà Genovali più lo squalificato Mengali. Ancora indietro Togneri e dietro allora ci sarà Raffaetà. In mediana è pronto Bondielli. Panchina per Francesco Tosi. Coppia davanti Pinelli-Falorni. Dirigerà Federico Giacomelli di Pisa, con assistenti Mirko Gioia di Valdarno e Greta De Vanni di Livorno.