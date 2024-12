Promozione: vittoria con dedica a capitan Lossi per gli squali. Il Forte dei Marmi ci ha preso gusto coi 5-1 casalinghi. Doppiette di Maggi e Rodriguez (poi ancora espulso)

forte dei marmi

5

cubino

1

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Credendino (80′ F. Sodini), Arcidiacono, Del Soldato (74′ Bresciani), Rocchiccioli, Gentile, Tedeschi (82′ Tonacci), Papi, Maggi (67′ Manfredi), Rodriguez, N. Sodini (77′ Alberti). (A disp.: Nocchi, Seriani, Cardillo, Valori). All. Malfanti (squalificato Cagnoni).

CUBINO: Allegranti, Fabbrini, Cocca (81′ Sammicheli), Maresca (75′ Mecatti), Pelhuri (65′ Martini), Filice, Bussotti, Conti, Tacchi, Marzoli (35′ Chiesi), Paggetti. (A disp.: Lutzu, Aragoni, Azzolina, Leggiero, Silvestri). All. Bonciani.

Arbitro: Suhan di Pontedera (assistenti Freschi di Pisa e Trandetti di Pontedera).

Reti: 3′ Paggetti (C), 11′ Maggi (F), 43′ Rodriguez (F), 46′ N. Sodini (F); 53′ Maggi (F), 55′ Rodriguez (F).

Note: espulso Rodriguez (F) per proteste al 72’; ammonito Bussotti (C); angoli 7-2; recupero 2’ pt e 4’ st.

FORTE DEI MARMI – Il Forte vince di nuovo 5-1 in casa come già domenica scorsa con l’Urbino Taccola. Stavolta ad inchinarsi agli squali al “Necchi-Balloni” sono i fiorentini del Cubino, piegati in rimonta dopo l’iniziale vantaggio a firma Paggetti, nella 1ª giornata di ritorno (e ultima del 2024) del campionato di Promozione. Per i fortemarmini ieri nell’anticipo del sabato pre-natalizio decidono le doppiette di bomber Alessandro Maggi (salito in doppia cifra stagionale: 9 gol in campionato più 1 in coppa) e di ’Rey’ Rodriguez (poi anche espulso… e per lui è già il 3° rosso stagionale!) ed il sigillo di Nicola Sodini. Vittoria con dedica a capitan Gianmarco Lossi: il numero 10 in settimana è finito sotto i ferri per l’intervento (perfettamente riuscito) al menisco (lesione al mediale), operato dal dottor Troiani al San Camillo.