Promozione. X Martiri, brutta caduta: gara da dimenticare

X MARTIRI: Aleotti, Di Pasquale (30’st Felice), Pavinato, Pallara, De Cristofaro, Aguiari, Montanari (10’st Bini), Panzetta (41’st Bonaguro), Ercolani, Gessoni, Evali (20’st Manfredini). A disp. Stracuzzi, Bianchi, Galeotti, Curarati, Bizzarri, Manfredini. All. Bolognesi.

PETRONIANO: Verardi, Pierdomenico, Cuppini, Kamga (4’st Maestri), Canè, Soffritti, Cristiani, Ezechia, Reda (15’st Tonelli), Cordoni, Bologna (33’st Guerra). A disp. Ferrari, Malagoli, Veronesi, Franchini, Maestri, Guerra, Tonelli, Neri, Fotso. All. Maurizio.

Arbitro: Stefano Martini di Ravenna.

Marcatori: 42’pt Cristiani, 7’st Maestri. Note: ammoniti Evali, Pallara, Aguiari, Aleotti, Felice, Maestri, Cristiani, Reda.

La peggiore partita disputata dalla X Martiri nel campionato della categoria superiore. La squadra è scesa in campo scarica e senza idee, merito del Petroniano che ha giocato con aggressività e decisione, meritando i tre punti. Da notare che la partita è cominciata con 35’ di ritardo per documentazione insufficiente della formazione ospite. La X Martiri confeziona due opportunità con Montanari ed Evali, che però non sortiscono risultati concreti; saranno le uniche costruite in tutta la partita. Fa centro invece il Petroniano nel finale con Cristiani, che raccoglie una corta respinta della difesa biancazzurra e trova l’incrocio dei pali con un bel tiro dalla media distanza. Non cambia lo spartito anche nel secondo tempo, anzi per i padroni di casa la situazione si aggrava al 7’ grazie a Maestri, che raddoppia con un tiro dal limite. Di qui in avanti il Petroniano amministra fino alla fine, senza essere mai insidiato dalla X Martiri. Un risultato che rispecchia quello che si è visto in campo. Amareggiato il direttore generale Antonio Alberani: "Forse eravamo appagati dal pareggio conquistato a Bentivoglio e non abbiamo trovato le motivazioni".

Franco Vanini