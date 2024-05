Pronte al debutto. Grosseto e Livorno non nascondono grandi ambizioni

Il girone E di serie D, quello in cui dovrebbe essere inserita la Robur, prenderà presto forma in via ufficiale ma nel frattempo le società iniziano a programmare il futuro. Potrebbe essere un campionato estremamente competitivo con Livorno e Grosseto (a meno di improbabili ripescaggi) ai nastri di partenza come favorite dopo aver deluso in questa stagione. In Maremma si valuta la conferma del tecnico Malotti (che ha rimediato ben sette giornate di squalifica, sei delle quali da scontare nella prossima annata) allenatore cercato anche dal Siena Fc prima della firma di Magrini lo scorso settembre. Anche il Livorno potrebbe ripartire con grandissime ambizioni: se andrà in porto il passaggio di quote all’imprenditore Locatelli in amaranto arriverà il direttore generale Giovannini con probabilmente mister Indiani, reduci da un ottimi biennio ad Arezzo. Restando nel girone E il Figline ha confermato ufficialmente l’allenatore Tronconi mentre il Serravezza dopo una ottima stagione si dividerà da Amoroso. Resta tutto invariato invece a Gavorrano, altra società che partirà con voglia di vincere dopo il secondo posto di quest’anno. Confermati infatti gli ex Pianese Vagaggini (ds) e Masi (allenatore).