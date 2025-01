Protocollo a livello nazionale e locale. Figc e Lilt in campo contro i tumori. Iniziativa per coinvolgere i ragazzi

La Federcalcio scende ancora una volta in campo a livello sociale e al fianco di Lilt per dare il suo contributo alla prevenzione e alla lotta ai tumori. È stato sottoscritto il nuovo protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, insieme anche per i prossimi tre anni con l’obiettivo di promuovere la prevenzione oncologica e ridurre l’incidenza dei tumori. Un accordo volto a incentivare la pratica sportiva, soprattutto tra i più giovani, e l’educazione ai corretti stili di vita attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione che vedranno la partecipazione come testimonial di calciatrici e calciatori della Nazionale.

Figc e Lilt contribuiranno alla realizzazione di progetti e iniziative finalizzate ad accrescere il benessere dei cittadini, con lo sviluppo di azioni comuni che possano aumentare la consapevolezza dell’importanza di una diagnosi precoce. Sono previsti programmi e interventi di educazione alla salute e alla pratica del gioco del calcio rivolti ai bambini e agli adolescenti anche con la collaborazione del Settore Giovanile e Scolastico, dell’Associazione Italiana Arbitri, del Settore Tecnico, della Divisione Calcio Femminile e della Divisione Calcio Paralimpica.