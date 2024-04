Pubblico da piani alti in classifica. Rimini, il tifo è la settima meraviglia

Con un totale di quasi 60mila spettatori, il ’Romeo Neri’ in questa stagione, quando manca una sola gara casalinga da disputare, si piazza al settimo posto. Un sogno, pensando ai playoff, se si stesse parlando di calcio giocato. Ma i numeri sono quelli che raccontano degli stadi più ’popolati’ del girone. Un ottimo piazzamento per il Rimini se si considera che nel girone B, quest’anno, non sono mancate le piazze storiche e decisamente appassionate. Davanti, in cima alla classifica del pubblico, proprio come quella di campionato, c’è il Cesena con i suoi 160.025 spettatori messi insieme in 16 gare. Numero chiaramente ’figlio’ anche gli oltre 6.000 abbonati, una rarità nel campionato di serie C. I bianconeri del ’Manuzzi’ sono seguiti, nell’ordine, da Spal (114.265), Pescara (76.217), Ancona (69.855), Torres (66.641), Perugia (64.586). Subito dietro, appunto in ottava posizione, c’è il Rimini che nelle 18 gare sin qui disputate ha portato al ’Neri’ 59.932 spettatori con una media di 3.330 a partita. Neanche a dirlo, la gara di cartello è stato il derby con il Cesena che ha fatto registrare quasi un tutto esaurito con 6.396 persone sedute sugli spalti.

Mentre la gara decisamente più snobbata è stata quella, di appena qualche settimana fa, contro il Pineto (2.530). Nel conto totale un peso ce l’hanno i 2.199 abbonati. Solo Cesena e Spal, tra i club che hanno comunicato il dato relativo ai tifosi ’fedelissimi’, sono stati capaci di fare meglio. Ma il Rimini avrà la possibilità di arrotondare la propria quota spettatori con i novanta minuti finali al ’Neri’, quelli contro la Virtus Entella. Quando i biancorossi, dopo aver affrontato domenica la Carrarese allo Stadio dei Marmi, domenica 14 aprile torneranno a correre sull’erba di casa. E sicuramente sarà un match decisivo in chiave playoff.

Tra i numeri dei tifosi non ci sono per ovvi motivi di conteggio complicati quelli relativi ai tifosi che ogni club riesce a portare in trasferta. Ma c’è da immaginare che anche qui i tifosi del Rimini si sarebbero piazzati nella parte sinistra della classifica. E ci saranno anche domenica a Carrara a colorare il settore ospiti dello stadio toscano. Con un obiettivo che appena qualche mese fa sembrava un sogno: quello di non concludere la stagione alla fine di questo mese, dopo la gara del 28 in casa del Gubbio. Ma a questo, ovviamente, ci deve pensare la squadra di Troise.