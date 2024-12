’Puma’ Lumachi lascia il segno. Come Massa. Pantouvani e il vizio del gol che non passa

La zampata del ‘Puma’ Giulio Lumachi dà forza e tre punti d’oro alla Sancascianese. Una vittoria timbrata dall’attaccante e giocatore simbolo del club gialloverde che è andato a segno con un gran tiro da 25 metri e ha dato l’assist per il raddoppio al neo acquisto Yuri Fusi, che si è integrato nel migliore dei modi nel centrocampo. Sempre in attacco completano il tridente della formazione Top della settimana due fortissimi giocatori: il centravanti Focardi della capolista Resco Reggello e la seconda punta dell’Incisa Massa, puntualmente a segno e trascinatori delle due compagini che stanno attraversando un eccellente momento.

Nel Barberino Tavarnelle, che ha vinto 4-0 a Porta Romana, strano ma vero, il migliore in campo è il portiere Pupilli che ha negato in diverse occasioni con belle parate il gol ai fiorentini. Nei centrali di difesa due pilastri insuperabili sono Nencini della Gallianese, neo acquisto proveniente dal Barberino Mugello e Porreca del Chianti Nord che oltre ad una ottima prova difensiva è salito in avanti e ha realizzato il gol della vittoria sul campo di Badia a Settimo. Giocatore determinante nell’affermazione della propria squadra è Fossati della Virtus Rifredi che ha aperto le marcature nella gara vinta 3-1 col San Godenzo, grazie anche alle reti nel finale dei neo entrati Ceccherelli e Romanelli.

A centrocampo Jacopo Gori, anno 2001, dell’Albacarraia è stato il top indiscusso con una gara di qualità. Altro giocatore di livello è Silvestri del Calenzano, neo acquisto ex Dinamo Florentia, subito in cattedra e a segno. Molto bene Terzani del Galluzzo che è stato l’uomo in più del team allenato da Massi, che meritava qualcosa di più del pareggio. Il numero 10 in evidenza per estro e valore è stato Marangon del Porta Romana, sempre preciso e pericoloso.

L’allenatore della settimana è Michelacci del Chianti Nord che con grinta e capacità ha guidato la propria squadra alla conquista dei tre punti contro lo Sporting Arno. Una gara tatticamente perfetta e con un gruppo che sta crescendo sempre più.

Francesco Querusti