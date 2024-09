Punto mercato. Ferretti completa il ’pacchetto’ portieri

Classe 2003, originario di Reggio Emilia. E’ Luca Ferretti l’ultimo acquisto estivo del Rimini. Il numero uno emiliano va a completare la batteria di portieri biancorossi, insieme al capitano Simone Colombi e al portiere arrivato qualche mese fa dall’Ancona, Leonardo Vitali. Il giovane numero uno arriva da svincolato, dopo aver giocato con la Feralpisalò, club appena retrocesso dalla serie B e inserito nel girone A. Ultimo ingresso, quindi, nel gruppo a disposizione di mister Buscè che ieri, dopo qualche giornata di riposo, ha ripreso a correre per iniziare a pensare alla Lucchese che lunedì della prossima settimana aspetterà i biancorossi al Porta Elisa (calcio d’inizio alle 20.45). Rientra in gruppo Chiarella, mentre è atteso per oggi il responso (ecografia programmata in mattinata) per quel che riguarda l’infortunio di Cioffi. Ma anche quello di Lepri.