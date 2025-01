Punto mercato. L’ex Zamparo è a un passo dalla Torres

Ancora mancano due settimane allo stop alle trattative. Ma il mercato dei bomber sta già iniziando a incendiarsi. Come sempre, come ogni stagione, come ogni mese di gennaio. La Torres non ha smesso di crederci. Il club sardo che la vetta la guarda staccato di cinque lunghezze sta per accaparrarsi l’ex attaccante del Rimini, Luca Zamparo. Il centravanti di Latisana che la maglia biancorossa l’ha indossata nella prima parte stagione 2019-2020, dovrebbe lasciare l’ambizioso Vicenza per accettare una nuova sfida in Sardegna. Tra gli affari fatti nella giornata di ieri c’è l’ingaggio da parte del Carpi del portiere Daniel Theiner che arriva in Emilia in prestito dal Sudtirol. Poi i rinnovi. L’Arezzo ha deciso di non farsi scappare Trombini. Il numero uno ha firmato un rinnovo che lo legherà al club amaranto fino al 2027.