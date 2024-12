Quante sfide. Fari puntati su Viano e Cerredolo

Primo menù dicembrino molto ricco per il calcio dilettanti (ore 14.30). In Eccellenza fari puntati sul derby fra matricole Vianese-Arcetana: match speciale per il giovane fantasista Riky Bernabei, fino all’anno scorso uno dei leader biancoverdi e protagonista della cavalcata play-off. Reduce da una settimana da capolista, la Correggese ritorna al "Borelli" per ospitare il Salsomaggiore col mirino puntato sul 7° hurrà di fila della gestione di mister Ivano Rossi. Servono solo i tre punti al Fabbrico che attende la maglia nera Virtus Castelfranco ancora al palo. Scontro salvezza casalingo anche per lo Sporting Scandiano che riceve il Colorno ritrovando in panchina il trainer Baroni dopo la squalifica. In Promozione derby dai mille incroci al "Notari" dove il Montecchio affronta la Bagnolese guidata dal trainer ex di turno Capanni che solo due stagioni fa portò gli enzani in Eccellenza grazie all’hurrà nei play-off. Inoltre nei rossoblù pronto all’esordio in questa stagione il regista Migliaccio, appena ingaggiato dagli svincolati, che in maglia montecchiese ha trascorso un quadriennio.

Big-match al "Ferrarini" nel girone B fra i locali del Castellarano e il lanciatissimo Campagnola; grande attesa per il debutto della new-entry Leonardo Lusoli per i rossoblù di casa. Potrebbe approfittarne la Riese che rende visita alla matricola Montombraro.

In Prima categoria la Virtus Correggio, impegnata sul terreno del Corlo, chiede aiuto alla Campeginese che si confronta con la vice-regina Campogalliano. Secondo big-match consecutivo per la Rubierese che deve disinnescare i modenesi della Madonnina. Prova ad esorcizzare la bestia nera Viadana il Guastalla che dovrà guardarsi anche dal bomber ex di turno Ben Hassem. Dopo diversi anni, tornano rivali in Seconda categoria Virtus Mandrio e San Prospero Correggio che si giocano la seconda piazza del girone D.

Match-clou nel girone appenninico al Parco dello Sport dove la Cerredolese insegue il 6° hurrà di fila contro il Celtic Cavriago, vice-regina, mentre lo United Albinea non può distrarsi contro il Real Casina da poco rinforzato dal puntero Cagnoli, l’anno scorso proprio in maglia giallonera.

Eccellenza

Brescello Piccardo (23)-Real Formigine (8); Correggese (27)-Salsomaggiore (19); Fabbrico (11)-Virtus Castelfranco (0); Sporting Scandiano (10)-Colorno (9); Vianese (24)-Arcetana (16); Zola Predosa (25)-Rolo (15). Promozione

Girone A: Bibbiano/San Polo (24)-Carignano (19); Luzzara (18)-Castellana Fontana (23); Masone (11)-Pontenurese (21); Montecchio (20)-Bagnolese (14). Girone B: Casalgrande (19)-Fiorano (12); Castellarano (25)-Campagnola (24); Montombraro (9)-Riese (23); Sammartinese (19)-Smile (9); Virtus Camposanto (12)-Baiso/Secchia (21).

Prima categoria

Girone B: Barcaccia (5)-Lesignano (11); Quattro Castella (13)-Cervo (12).

Girone C: Corlo (10)-Virtus Correggio (27); Campeginese (10)-Campogalliano (25); Daino S.Croce (10)-Virtus Libertas (19); FalkGalileo (15)-Boca Barco (13); Rubierese (19)-Madonnina (16); Solierese (19)-Povigliese (12); Viadana (12)-Guastalla (22). Seconda categoria

Girone D: Novellara (23)-Reggiolo (16); Rapid Viadana (14)-Virtus Bagnolo (4); Rubiera (12)-Santos 1948 (4) ore 17.30; S.Faustino (16)-Saxum United (16); S.Ilario (17)-Reggio Calcio (3) ore 15; Virtus Mandrio (20)-S.Prospero Correggio (18). Girone E: Boiardo Maer (11)-Consolata (10); Borzanese (15)-Fellegara (19); Casalgrandese (13)-Eagles Ancora (0); Celtic Cavriago (22)-Cerredolese (17); Roteglia (8)-Puianello (6); United Albinea (24)-Real Casina (16).

Terza categoria

Amici di Davide (16)-Gatta (20); Coviolo (9)-Biasola (6); Fogliano (12)-Felina (11); Sporting Cavriago (28)-Cadelbosco (20); Rivalta (14)-Collagna (12); Sporting Tre Croci (23)-Invicta Gavasseto (12); Vetto (13)-Cavriago (25).