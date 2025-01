Quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. L’Atletico Maremma si sbarazza del san Miniato

L’Atletico Maremma fa rispettare il pronostico e batte 2-0 il San Miniato Romaiano facendo proprio il quarto di finale di Coppa Italia di Promozione. Vittoria all’inglese, con una rete per tempo, firmate da Rodriguez e Vettori, i maremmani adesso si sono qualificati per le semifinali della competizione con una prestazione solida e autoritaria che non ha lasciato scampo agli avversari. Ora ci sarà da attendere la prossima avversari.

ATLETICO MAREMMA: Beligni, Presicci, Rosi, Ciolli, Ferraro, Gentili, Harea, Rigutini, Coli, Picchianti, Rodriguez. A disposizione: Scivola, Cozzolino, Sarzilla, Sabatini, Scozzafava, Vettori. All. Lorenzini.

SAN MINIATO ROMAIANO: Morelli, Di Giuseppe, Perrotti, Marconcini, Mori, Laniyouni, Lenti, Bruchi, Nassi, Giani, Lotti. A disposizione: Fiornovelli, Capocchini, Bettarini, Pacciani, Calvetti, Campani, Faraoni. All. Mariottini.

Arbitro: Casale di Siena.

Reti: 42’ pt Rodriguez, 27’ st Vettori.