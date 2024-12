Questa Cdr non fa sconti. Quarto acuto a Casalgrande

Casalgrande0CDR Mutina2

CASALGRANDE: Pagani, Laino, Duci, Fantini, Barbieri, Saetti Baraldi (80’ Occhi), Piscopo (36’ Pellati, 80’ Curti), Mediani, Capasso, Corsini (70’ Bottazzi), Corrente (89’ De Carluccio). A disp. Taglini, Giaquinto, Mazzacani, Gimmati. All. Cantaroni

CDR MUTINA: Chiossi, Vignocchi (56’ Vacondio), Ligabue (85’ Sejdiraj), Gualdi, Lazzaretti, Ricaldone, Turci (82’ Gollini), Caselli, Corbelli, Hoxha (66’ Cavani), Panzanato (86’ Veneri). A disp.: Tagliavini N., Muratori, Andreoli, Ognibene. All. Paganelli

Arbitro: Visentini di Finale

Reti: 4’ Corbelli, 72’ Caselli

Note: ammoniti Ricaldone, Capasso

La Cdr Mutina chiude con la vittoria numero 14 in 17 gare (48 gol fatti e solo 16 subiti) il suo fantastico girone di andata vissuto sempre al comando, virando in vetta a +9 sul Castellarano, unica altra avversaria delle prime 5 della classe a salutare il 2024 con un successo.

Per gli orange di Paganelli è la quarta vittoria di fila ottenuta col piglio da grande squadra sul campo del Casalgrande guidato dall’ex Cantaroni, che nonostante un solo punto ottenuto nelle ultime 3 gare mantiene comunque un confortante +9 sulla zona playout. La gara si sblocca mal 4’ con Corbelli: l’azione si sviluppa a sinistra, bel cross dal fondo di Turci e l’attaccante non sbaglia davanti a Pagani. Al 12’ ripartenza per il Casalgrande che segna con Piscopo, ma il guardalinee alza la bandierina e segnala il fuorigioco.

Non ci sono molte azioni pericolose da segnalare nei restanti 30’ e passa, ma un primo tempo molto intenso e bello da vedere. Nella ripresa al 18’ azione pericolosa del Casalgrande che non trova il pareggio per pochi centimetri: rimessa laterale lunga di Duci verso l’area di rigore, Chiossi valuta male ed esce a vuoto, ma su un rimpallo la palla incoccia sulla gamba del difensore che rischia l’autorete. Al 27’ il raddoppio: azione che parte dalla sinistra con Turci che arriva sul fondo, palla indietro e tiro di Caselli che spiazza Pagani. Al 40’ bella azione del Casalgrande con un tiro di Capasso, ma Chiossi para e il 2-0 non cambia più.