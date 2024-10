"Questa vittoria è per Cioce". La dedica del Terranuova

"Dedichiamo la vittoria a Cioce". Le parole sono quelle del tecnico del Terranuova, Becattini, che analizza così il successo contro la Fezzanese. "Speravamo di festeggiare in maniera diversa, perché vedere uscire dal campo in lacrime un ragazzo come Jacopo ti fa perdere tutto l’entusiasmo per questa prima vittoria stagionale. Purtroppo non ci possiamo fare niente. I ragazzi sono stati strepitosi di fronte a questo problema: hanno reagito e sono riusciti a portare a casa una partita meritatissima- ha detto il tecnico - C’è da fare l’ennesimo plauso ad un gruppo che si è dimostrato veramente eccezionale. Vedendo Jacopo uscire in barella, i ragazzi avrebbero rischiato di perdersi. Invece hanno tirato fuori più grinta di prima e hanno fatto una grandissima prestazione". Primo tempo dominato dal Terranuova, nel secondo la Fezzanese ha cercato la reazione. "Mi sembra normale, da una compagine che è da molto più tempo di noi in categoria. Dopo un primo tempo che poteva finire con tre o quattro reti di vantaggio per noi, nel secondo tempo ci stava di rischiare qualcosa, anche se il nostro portiere grossi interventi non li ha fatti. Abbiamo voluto soffrire fino alla fine, ma l’importante è aver portato a casa i tre punti" ha concluso Becattini.

In questo momento il Terranuova Traiana si trova davanti sia all’Aquila Montevarchi che alla Sangiovannese.

Francesco Tozzi