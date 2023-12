Questo Forlì fa sul serio. Poker di vittorie, è in corsa

FORLì

3

AGLIANESE

0

FORLì (4-3-3): Pezzolato; Masini, Tafa, Drudi Rossi; Pecci (44’ st Valentini), Gaiola, Prestianni (15’ st Bonandi); Mosole (15’ st Barbatosta), Merlonghi (20’ st Babbi), Greselin. A disp.: Zamagni, Checchi, Crociati, Graziani, Zanni. All. Antonioli.

AGLIANESE (5-3-2): Moretti; D’Ancona (30’ st Delledonne), Pupeschi, Iacoponi, Viscomi, Maloku; Remedi, Grilli (38’ st Mertiri), Marino; Bocalon, Lika. A disp.: Nannetti, Fiaschi, Marcellusi, Zampano, Lami Enache. All. Baiano.

Arbitro: Marangone di Udine.

Reti: 12’ pt e 43’ pt Greselin; 43’ st Bonandi.

Note - Ammonito Popeschi. Spettatori 200 circa. Angoli: 3-5. Recupero: 1’, 4’.

Continua a volare il Forlì. Nell’ultimo match del 2023 i biancorossi hanno confermato l’ottimo stato di forma centrando la quarta vittoria consecutiva. Con 13 punti messi in cascina nelle ultima cinque gare la squadra di Mauro Antonioli si è confermata terza, appaiata a quota 31 al sempre più sorprendente Corticella, alle spalle della capolista Ravenna (36), che ha strappato la vittoria 0-1 al 97’ a Imola, e del Victor San Marino (33) impostosi la 0-4 in casa del Borgo San Donnino.

La partita è a senso unico, chiusa già nel primo tempo grazie alla splendida doppietta del match winner Greselin. Nella ripresa la ciliegia sulla torta col tris di Bonandi, alla sua prima marcatura dopo il grave infortunio di inizio stagione. Sull’altra sponda assai modesta l’Aglianese, con Marino per tutta la gara a predicare invano nel deserto.

Il primo pericolo lo crea l’Aglianese con la punizione di Marino (8’) sulla quale Viscomi manca d’un soffio la deviazione vincente sotto misura. Al 12’ l’1-0 dei galletti: il perfetto cross, dalla corsia destra, di Masini trova puntuale Greselin sul secondo palo che, di testa, mette sotto la traversa. Al 14’ la botta di Prestianni è messa in angolo da Moretti e, dopo due giri di lancette, ancora lo stesso attaccante spedisce nei pressi del palo lontano.

La reazione dei toscani al 26’, con la conclusione di Grilli che, da centro area, spedisce tra le braccia di Pezzolato. Al 33’ neroverdi ancora in avanti col rasoterra di Marino deviato in corner dalle mani di Pezzolato. Peggio fa D’Ancona che, al 35’, calcia un pallone sbilenco da posizione invitante.

Al 43’ il Forlì, con Viscomi momentaneamente out per una pallonata al volto, centra il 2-0: Pecci, autore di una grande prestazione, serve da destra Greselin che mette dentro il rasoterra vincente.

La ripresa si apre al 48’ con la botta di Mosole non lontano dai legni della porta avversaria, mentre al 55’ è Pecci che non inquadra di poco lo specchio. La partita continua col Forlì in completo controllo. Unica puntata in avanti dell’Aglianese al 73’ col sinistro di Viscomi al quale si oppone Pezzolato di pugno. Dopo la conclusione di Bocalon (85’) respinta dal portiere biancorosso, all’88’ Bonandi timbra il 3-0 raccogliendo nei pressi del montante il servizio di Babbi.

Dopo il colpo di testa di Bocalon, sopra la traversa nel recupero, il triplice fischio sancisce la netta vittoria dei galletti, che corrono sotto la tribuna a raccogliere gli applausi dei tifosi del Morgagni che passeranno senz’altro delle buone festività.

Franco Pardolesi