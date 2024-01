Qui Asta. Derby a Uopini. Il tecnico Bartoli:: "Ci serve vincere»

Un ottimo punto, quello conquistato dall’Asta Taverne sul campo della Castiglionese (0-0). "Un punto importante – ha commentato il tecnico arancioblu Stefano Bartoli –: prima del fischio di inizio ci avrei messo due firme. E anche di come è andata la partita sono soddisfatto, con gli avversari che hanno fatto meglio nel primo tempo e noi che nella ripresa abbiamo creato papabili situazioni nello sviluppo dell’azione. Ma adesso ci serve vincere. I buoni risultati ottenuti e l’ottimo rendimento della difesa, hanno migliorato la nostra classifica, ma dobbiamo accelerare. Anche domenica scorsa, dopo la partita, nello spogliatoio il clima era positivo, ma avvertiamo un senso di incompiuto. Mancano i tre punti". Domani l’Asta ospiterà, a Uopini, il Mazzola, reduce dal ko con il Terranuova Traiana: mister Bartoli dovrà rinunciare ancora allo squalificato Gabriele Mazza (tornerà disponibile per la partita con il Siena di inizio febbraio), ma rientrerà Cappelli. "Scenderemo in campo per conquistare il bottino pieno – ha sottolineato l’allenatore arancioblu –: nei ragazzi c’è anche voglia di rivalsa, per come sono andati i precedenti, all’andata finì 7-1... Loro sono una buona squadra, ma noi dobbiamo provare a vincere". A.G.