Qui Asta Taverne. Aleandro Aiazzi al posto di Piero Baldoni. Da decidere il destino di mister Bartoli

Gran bel colpo quello messo a segno dall’Asta Taverne che ha scelto il nuovo direttore sportivo, dopo la separazione da Piero Baldoni: il club ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo, nella famiglia arancioblù, di Aleandro Aiazzi (nella foto). L’organigramma della società del presidente Di Renzone è andato così ad arricchirsi di una figura molto conosciuta nel panorama calcistico senese e non solo: Aiazzi, infatti, vanta un’esperienza con pochi eguali nel suo ruolo. Colligiana, San Donato Tavarnelle, San Gimignano e Poggibonsi sono solo alcune delle tappe di una lunga carriera costellata anche da successi prestigiosi, l’ultimo in ordine cronologico è stato la promozione dall’Eccellenza alla Serie D proprio con il Poggibonsi nella stagione 2020/2021. Aleandro Aiazzi è stato fortemente voluto dalla società arancioblù e fin da subito si è messo a disposizione della dirigenza per iniziare a costruire l’organico che affronterà di nuovo la categoria Regina, dopo la salvezza conquistata, ai play out contro il Firenze Ovest, alla prima stagione in quinta serie. "La società, nel dargli il benvenuto in arancioblè, augura al nuovo direttore sportivo buon lavoro" il messaggio dell’Asta ad Aleandro Aiazzi. Il prossimo passo, per la società, sarà la conferma o meno dell’allenatore Stefano Bartoli in panchina.