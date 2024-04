Qui biancoazzurri. Il tecnico Argilli: "Ci teniano a fare una bella figura»

Senza più obbiettivi di classifica ma con la voglia di dimostrare di potersela giocare contro la capolista in una cornice speciale e in un giorno particolare, il Mazzola arriva al match odierno con determinazione e allo stesso tempo spensieratezza. "Giocare al Franchi è una gioia per tutti – le parole di mister Stefano Argilli – siamo contenti di partecipare a quello che spero sia un bello spettacolo. Entrambe le squadre non hanno obbiettivi di classifica e credo che la partita sarà aperta. Vogliamo fare bella figura al cospetto della squadra che ha vinto il campionato e dopo un finale di stagione in calo di stimoli e risultati. Non abbiamo mollato ma sono arrivati pochi punti, proveremo a fare il massimo con le nostre forze. Per me è una partita speciale ovviamente visto quando è stata legata la mia carriera da calciatore alla Robur e anche da allenatore e dirigente. Vivo in città e per questo ci tengo a fare bene oggi. Sarà una bella emozione tornare al Franchi da avversario". "Da senese e tifoso del Siena sono felice che la società abbia riottenuto il Franchi – ha detto invece il capitano biancoazzurro Piero Fabbrini – spero possa essere una bella partita e per noi è motivo di soddisfazione giocare allo stadio".